حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك، وطلبت من رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تاجر مخدرات بالمرج، قبل ترويجه سمومه علي عملائه ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بالمرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة".