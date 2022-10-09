عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا محصل الغاز.. النيابة تأمر بتجديد حبس سارق ربة منزل بالإكراه بسوهاج

صدى البلد

أمرت نيابة قسم شرطة أول سوهاج، بتجديد حبس عاطل "متهم بخمسة قضايا"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على ربة منزل وسرقتها بالإكراه في منزلها دائرة القسم، عقب إدعاءه أنه مُحصل الغاز الطبيعي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المدعوة (فايزة. ج. و- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، يفيد بحضور أحد الأشخاص لشقتها بالطابق الثاني، وإدعاءه بأنه مُحصل الغاز الطبيعي، ومطالبتها بقيمة الفاتورة.

حبس خمسيني لاتجاره بالشابو والهيروين في سوهاج

أستاذ بجامعة سوهاج: يجب عمل مؤتمر لأبناء مصر بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

تفاصيل الواقعة

وحال دخولها لإحضار المبلغ، بدأ بالدلوف خلفها، وتهديدها بسلاح أبيض، وسرقة مبلغ مالي 300 جنيهًا، وهاتف محمول ماركة نوكيا صغير الحجم.

وتوصلت التحريات إلى أن المذكور يُدعى "أحمد. ح. ح. ح- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- وسابق إتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وأقراص مخدرة وسلاح أبيض".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محصل الغاز غاز طبيعي النيابة العامة ربة منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

موضوعات متعلقة

أحمد صابر: تطعيم 300 ألف مواطن بلقاح كورونا فى سوهاج

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-10-2022

قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية

قرون الغزلان.. سر الشباب الدائم لـ الرئيس بوتين

أحمد نخلة : حسام حسن ظلم مع موسيماني..وأرشحة لقيادة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

بيراميدز يرد على شائعات رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

مقتل جندي إسرائيلي بهجوم في القدس الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ