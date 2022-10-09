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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دونات الدجاج بمذاق مختلف

دونات الدجاج
دونات الدجاج

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل دونات الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الدجاج. 
 

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طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

 

طريقة عمل دونات الدجاج

المقادير لعمل دونات الدجاج

لتتبيل الدجاج:
2 صدر دجاج مقطع مكعبات
1 حبة بطاطس مسلوقة
2 ملعقة كبيرة بصل مفروم
1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
4 ملعقة كبيرة بقسماط (خبز أو كعك مطحون)
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
للطبقة المقرمشة:
نشا
بيض مخفوق
بقسماط
لصوص الجبن:
¼ كوب برش شيدر
2 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
7 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة سكر
زيت للقلي
 

طريقة عمل دونات الدجاج

نضع في المطحنة الكهربائية كلاً من الدجاج والبطاطس المسلوقة والثوم والملح والفلفل الأسود والبقسماط والبصل الأبيض والأخضر ونطحنها حتى تصبح مزيجاً ناعماً .

نضع المزيج في كيس التزيين ثم نضع ورق زبدة على صينية ونشكل دوائر الدونات من المزيج .

نغطي الدونات ونضعها في الفريزر حوالي ساعة حتى تصبح متماسكة .

أثناء ذلك نخلط كلاً من الزبدة والثوم والسكر والمايونيز والحليب وبرش الشيدر ونضعها على النار ونستمر بالتحريك حتى تذوب معاً .

نترك صوص الجبن يغلي قليلاً بعد أن تذوب المكونات وتمتزج تماماً .

نخرج الدونات المتجمدة من الفريزر ونغطيها بالنشا ثم البيض ثم البقسماط من كل الجهات .

نحمي الزيت ونقلي الدونات مع تقليبها حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل .

نصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم مع صوص الجبن وبذلك تكون جاهزة .

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