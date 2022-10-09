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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ يوسف أوباما على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك ، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”. 

وعلق يوسف أوباما على الصور قائلا “ مرحبًا " وتفاعل معه عدد كبير من  جمهوره . 

ويذكر أن أكد أحمد مجدي، نجم الزمالك الأسبق، أن يوسف «أوباما»، لاعب الفريق الأبيض، قصر في حق نفسه وهو ما أدى لابتعاده عن حسابات جيسفالدوا فيريرا.


وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أوباما قصر في حق نفسه، ويجب أن يعمل بجد ويجتهد في المران للعودة مرة أخرى إلى حسابات فيريرا".


وتابع: "سيف الدين الجزيري مثال على الاجتهاد، اللاعب جاء وجلس دكة في بادية مسيرته مع الزمالك ومستواه كان متراجعا قبل أن يستعيد مستواه مرة أخرى ويصبح أحد أهم لاعبي الفريق حاليا".


وأتم: "أتمنى بقاء أوباما مع الزمالك لأنه لاعب مهم ومفيد للغاية للفريق عندما سيستعيد مستواه مرة أخرى".

أحمد مجدى نادي الزمالك زمالك نجم الزمالك يوسف أوباما سيف الدين الجزيري

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