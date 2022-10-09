في أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 منشأة مخالفة بالمحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، عن عدد مخالفات مواعيد غلق المحال التجارية العامة والخاصة بالمواعيد الشتوية في المحافظات، التى تم تطبيقها منذ 30 سبتمبر الماضى تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

مخالفات مواعيد غلق المحال العامة في المحافظات

وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال العامة المواعيد الشتوية في المحافظات في الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى 6 أكتوبر الماضى، بلغ ٣٩٧ مخالفة.

اجمالى عدد المخالفات لمواعيد غلق المحال في المحافظات

وأشار خالد قاسم، إلى أن مخالفات مواعيد غلق المحال التجارية والخاصة بالمواعيد الشتوية جاءت كالآتى: تم غلق ١٥٣ محالا و٢٠ سوق و٢١ مطعما و١٢١ مقاهى و٨٢ ورشة لم يلتزموا بمواعيد غلق المحال التى حددتها الحكومة طبقا للمواعيد الشتوية لغلق المحال.

مواعيد غلق المحال العامة "المواعيد الشتوية"

وتنص المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية العامة على أن يتم غلق الورش في المناطق السكنية 6 مساءا على أن يتم فتحها في 6 صباحا يوميا.

بينما لا ينطبق هذا القرار على الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين ويحددها وزير التنمية المحلية.

كما تنص المواعيد الشتوية على أن يتم غلق المطاعم والكافيهات والبازرات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية 12 صباحا يوميا على أن يتم غلقها في يومى الخميس والجمعة والاجازات الرسمية في 1 صباحا .

مخالفة مواعيد غلق المحال التجارية

اما المحال العامة والمولات التجارية فيتم غلقها في 10 مساءا وتزيد ساعة في ايام الاجازات الرسمية والاعياد ويومى الخميس والجمعة لتغلف في 11 مساءا.

وطبقا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لمواعيد غلق المحال التجارية فهناك محال مستثناه من مواعيد غلق المحال ولا ينطبق عليها القرار وهى محال السوبر ماركت و البقالة وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران .

كما ان خدمة التك اواى تعمل على مدار اليوم ولا تلتزم بواعيد غلق المحال " المواعيد الشتوية".

متى تنتهى المواعيد الشتوية لغلق المحال؟

وتستمر المواعيد الشتوية لغلق المحال حتى الجمعة الاخيرة من شهر ابريل عام 2023 المقبلة طبقا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

مخالفات مواعيد غلق المحال

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال الجديدة

يتم معاقبة المخالفين لمواعيد غلق المحا التجارية "المواعيد الشتوية " في المرة الاولى بتوجية انذار وفي حالة تكرار المخالفة يتم غلق المحال ولا يفتح الا بقرار من رئيس الحى وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة ،بالاضافة الى عقوبات اخر اقرها القانون.