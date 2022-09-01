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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

تطبق وزارة التنمية المحلية، مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات والمقاهى الجديدة في نهاية شهر سبتمبر الجارى، والمعروفة باسم "المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية" وذلك تطبيقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية.

المواعيد الشتوية

واوضحت وزارة التنمية المحلية، أن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمقاهى والمولات والمطاعم هي المواعيد الشتوية لغلق المحال التى تطبق في نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية.

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اليوم.. بدء إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.. غلق المحال 11 مساءً

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إغلاق 10 ورش و14 محلا تجاريا لمخالفة المواعيد الصيفية بالمحلة

مواعيد غلق المحال التجارية 

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المولات والمقاهى والمطاعم "المواعيد الشتوية"، أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن تزيد  يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً.

مواعيد فتح المطاعم  والكافيهات

ويتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتزيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحاً.

مواعيد غلق المحال التجارية 

خدمة التيك واى 

وتستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

مواعيد غلق الورش 

وفيما يختص بمواعيد  محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فيتم فتحها يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً.

ولا يسرى هذا القرار على الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود و الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

تعديل مواعيد غلق المحال :

وفي حالة وجود ما يستوجب، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية بقرار من وزير التنمية المحلية، وذلك  بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

المحال المستثناة :

أما المحال المستثناة من مواعيد غلق المحال التجارية، فتشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

موعد تطبيق المواعيد الشتوية والصيفية:

ويتم تطبيق المواعيد اعتبارا من نهاية الخميس الأخير من شهرسبتمبر من كل عام حتى يوم الجمعة الاخيرة من شهر إبريل من كل عام.

موعد انتهاء المواعيد الصيفية :

وتنتهى المواعيد الصيفية لغلق المحال في الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى، والتي كانت تنص علي فتح المحال التجارية والمولات يوميا من الساعة 7 إلي 11 مساءا صيفا ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الاجازات الرسمية والاعياد لتغلق في الساعة 12 منتصف الليل.

أما المطاعم والكافيهات والبازرات بما في ذلك الموجودة في المولات التجاري  فيتم فتحها من الساعة 5 صباحا وتغلق في الساعة 1 صباحا صيفا.

قرار حكومي بترشيد استهلاك الكهرباء :

وكان شددت الحكومة والددكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والعامة التي اقرتها اللجنه المختصة. 

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