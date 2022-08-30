التنمية المحلية: مصر حريصة على وضع الإمكانيات والخبرات لخدمة أبناء القارة الإفريقية

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني للدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برفع تقارير اللجان الفرعية الثلاثة المختصة بالحوكمة والتنمية المحلية واللامركزية ، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية ، والخدمات العامة والادارة الى الامانة العامة لاعتمادها والموافقة علي قرارات اجتماع الخبراء ، قبل عرضها علي الاجتماع الوزاري وذلك بعد الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم مناقشتها من قبل مدير الحوكمة ومنع النزاعات ( GCPD_AUC) .

وأكد السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي خلال كلمته الختامية لفعاليات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة ، أن هذا الحدث الهام الذي نظمته وزارة التنمية المحلية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعكس حرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لانتماء مصر لمحيطها الأفريقي.

وقال السفير حجازي ان مصر حريصة علي وضع كافة الامكانيات والخبرات في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية في مشاركة الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلادهم.

ووجه السفير حجازي الشكر لجميع الوفود الافريقية المشاركة في الدورة علي الجهد المبذول لانجاز التقارير التي سيتم عرضها غدا في اللجنة الوزارية في اسرع وقت ، متمنيا ان يكون قد تم تقديم كافة سبل الراحة ومصادر المعرفة للمتدربين خلال الدورة ، حتى يتمكنوا من تحقيق أقصي استفادة ممكنة من التجارب والخبرات التي تم مشاركتها معهم .

ومن جانبه قدم ممثل رئيس الاتحاد الافريقي خلال كلمته الختامية الشكر لكافة القائمين علي الدورة علي حسن الاستضافة والجهد المبذول لخروج بهذا العمل بشكل رائع ومتميز ، مؤكدا الالتزام بتنفيذ ما تم في الدورة علي أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدول الافريقية ، وان تكون لجنة الأمانة العامة اساس في بناء وإصلاح كافة المعوقات والتحديات التي تواجهة الدول الافريقية، كما قدم الشكر للدولة المصرية التي قامت باستضافة هذة الدورة وما تم بها من فعاليات علي أرضها .



كما واصلت اللجنة الفرعية للخدمات العامة والإدارة على مستوى الخبراء مناقشاتها خلال أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال فعاليات اليوم الثانى ، أدار الجلسة ممثل دولة تنزانيا ، و حاضر فيها د.سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

و ناقش الحضور خطط العمل الاستراتيجية للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقى خلال الفترة ٢٠٢٢ حتي ٢٠٢٤ ، كما ناقشت إجراءات التصديق على الميثاق الافريقى لقيم و مبادئ الخدمة العامة و الإدارة ، وتفعيله من خلال الندوات و المؤتمرات و ورش العمل داخل مناطق الاتحاد الأفريقى ، مع إنشاء منصة رقمية للميثاق الأفريقى ، يتم من خلالها رصد المخاطر في مجال الخدمات العامة.

و تناولت أعمال اللجنة أيضا التحضير للنسخة السادسة من فعاليات جوائز الابتكار فى القطاعات العامة لعموم أفريقيا لعام ٢٠٢٤ ، و تحضيرات الاحتفال بالدورة العشرين لليوم الأفريقى للخدمة العامة منتصف عام ٢٠٢٣ .

وطالب المشاركون خلال اللجنة بضرورة ان يكون لدي الدول الافريقية موازنات محددة للخدمة العامة ، و دعمها اقتصاديا بالتنسيق مع شركاء التنمية وعدم الاعتماد علي الجانب الحكومي فقط فى تنفيذها ، لزيادة مشروعات الخدمة العامة بكل دولة افريقية ، مع رفع مستوى المشاركين فى اجتماعات لجنة الخدمات العامة إلى المستوى الوزارى .

و أوصى المشاركون فى اللجنة بدعوة الدول الأعضاء التي لم توقع على الميثاق الافريقي المتعلق بالقيم والمبادئ الخاصة بالخدمة العامة والشئون الادارية للتوقيع ، لسرعة تنفيذ المبادرات و خطط العمل المتفق عليها ، و أن تساعد الأمانة الفنية الدول الأعضاء للقيام بنوع من الشراكة لمأسسة تقارير الحوكمة المحلية ، و تأسيس منتديات بأشكال متعدد لتشجيع التمثيل الوزاري في أجتماعات اللجنة ، مع ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعيين مسئولي أتصال لتسهيل التواصل بينهم ، وعقد الشراكات الفعالة بين الدول الأفريقية ، و ابتكار أدوات و سياسات وخطط عمل غير تقليدية تساعد على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية، و بناء القدرات البشرية والمؤسسية ، وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أهداف أجندة 2063.

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