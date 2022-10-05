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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف وزارة التنمية المحلية 2022.. الشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة

وظائف وزارة التنمية
وظائف وزارة التنمية المحلية 2022

وظائف وزارة التنمية المحلية 2022 تم الإعلان عنها بالأمس، حيث كشفت الوزارة عن حاجتها لشغل 77 وظيفة في المحافظات لقيادات الإدارة المحلية بمناصب رؤساء المدن والمراكز والأحياء وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي نستعرض شروط التقديم لوظائف التنمية المحلية الجديدة والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

موعد تلقي طلبات وظائف وزارة التنمية المحلية الجديدة

تبدأ اليوم وزارة التنمية المحلية ، استلام طلبات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة بالمحافظات ، والتى أعلنت عنها الوزارة في اعلان رقم 1 لسنة 2022 حيث يوجد 77 وظيفة شاغرة لقيادات المحليات في مناصب رؤساء المدن والمراكز والأحياء .

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شروط وظائف وزارة التنمية المحلية الجديدة 2022

وحصل موقع صدى البلد على شروط وظائف وزارة التنمية المحلية الجديدة 2022 لشغل المناصب القيادية بالمحافظات، والتي جاءت:

  • القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.
  • تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.
  • إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
  • تقديم صورة بطاقة الرقم القومي  وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6.
  • الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.
  • استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016  وكذا قرار  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019.
  • يدب ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

موعد التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية

ويتم التقديم في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية اضغط هنا ، وموقع الوزارة الرسمى اضغط هنا ولن يتم الالتفات الى اى تقديم يدوي، حيث سيتم .

وزير التنمية المحلية 

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة دائما ما تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة الذين يكونوا  قادرة على العطاء والتفانى فى العمل وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجله التنمية بالمحافظات.

تقييم المتقدمين للوظائف الشاغرة بالمحافظات

 ولفت وزير التنمية المحلية الى أن تقييم المتقدمين لوظائف قيادات المحافظات يتم  وفقا لعدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى ، والسمات الشخصية، ومقترحات التطوير  والقدرة على حل مشكلات المواطنين  ومهارات القيادة واتخاذ القرار .

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