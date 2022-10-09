فتاوى وأحكام.. هل يجوز شرعا معاشرة زوجتي بعد عقد القران وقبل الفرح ؟.. هل المال المودع في البنك للعيش منه عليه زكاة ؟.. ما كفارة الجماع أثناء الحيض ؟

فتاوى واحكام

هل يجوز شرعا معاشرة زوجتي بعد عقد القران وقبل الفرح؟

هل سب شخص في السر دون التلفظ ذنب أحاسب عليه

ما كفارة الجماع أثناء الحيض .. اعرف الرأي الشرعي

هل يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاة بالمنزل

يصعب عليا صلاة قيام الليل لطبيعة عملى فماذا أفعل؟

هل المال المودع في البنك للعيش منه عليه زكاة ؟

هل يجب استقبال القبلة عند قراءة الأذكار الصباحية.. ومتى ينتهي وقتها؟

زوجي كثير الحلف بالطلاق فماذا أفعل .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

فى البداية ورد سؤال مضمونة: هل يجوز معاشرة زوجتي بعد عقد القران وقبل الدخول ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح تعد على ولي أمرها وعلى البيت الذي دخلته.

وأضاف أمين الفتوى:في أعرافنا نمنع معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح، نعم هي صارت زوجتك أمام الله ولكن هي لم تصل بعد إلى بيتك ولم تتول النفقة عليها، وما زالت في عصمة أبيها وبيت أسرتها.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لابد أن يكون هناك نزاهة وآداب للعقد، فلو قال الشخص أنه يريد أن يعاشر زوجته بعد العقد وقبل الفرح من عوام الناس سيقول له هذا عيب.

ونوه خلال البث المباشر لدار الإفتاء، بأن أعرافنا تمنع هذا فلا يجوز للشخص أن يعاشر زوجته بعد العقد ويجب عليه أن ينظر حتى تذهب إلى بيته.

ثم أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يُحاسب إلا على ما يفعله أو ما يتلفظ به، كما جاء في الحديث النبوي حيث قال رسول الله: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟» .

وأضاف محمود شلبي ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء نصه: «هل أحاسب على شتيمة الناس في سري؟»، أنه طالما لم يخرج الكلام أو تصدر الأفعال إذن لا يحاسب الإنسان عما يحدث به نفسه.

وأضاف أمين الفتوى: «لكن الإنسان لا يترك نفسه للشيطان، فمرة وساوس، وثانية وثالثة، ومن الممكن في النهاية يوصل للقول أو الفعل».

وتابع شلبي: «فالإنسان يقطع تلك الوساوس التي تشتمل على شتائم من الشيطان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينصرف عنه الشيطان ولا يفكر فيه».

ثم ورد سؤال مضمونة: ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الففتوى بدار الإفتاء المصرية أن الجماع في وقت الحيض ليس له كفارة على المرأة .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ ما كفارة جماع الزوجة أثناء الحيض ” أن هذا الفعل يستلزم استغفار وتوبه نصوح من المرأة والرجل والعزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل .

قالت دار الإفتاء أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.

ثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).

ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".

كما وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "حكم إمامة الزوجة لزوجها بالمنزل؟ .

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها ولا أي رجل فى البيت ولا خارج البيت.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه لا تؤم المرأة الرجل، ومن شروط الإمامة ذكورة الإمام.

ماذا أفعل إذا صعب علي صلاة قيام الليل لطبيعة عملى؟.. قيام الليل من أعظم الطاعات عند الله تعالى وهى كنز عظيم لمن أدركها ولكن هناك من يغلبه النوم لكثرة العمل والمشقة طوال اليوم، ويتسأل الكثير ماذا يفعلون فى صلاة قيام الليل إذا صعب أدائها لطبيعة عملهم.

أن الله تعالى قد يسؤ أبواب الخير لطالبه على أي وضع، ومن صعب عليه قبام الليل بالصلاة فإن عليه أن يغتنم ما يسره الله تعالى في ذلك الشأن

1- أن يقرأ المسلم كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم، عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة )، أقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر أيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ).

2- قراءة سورة الملك كل ليلة لأنها تمنع عن قارئها كل ليلة عذاب القبر.

3- قراءة آية الكرسي لأنها تحفظ المسلم من الشياطين.

4- قراءة سورة ( الكافرون ) لأنها براءة من الشرك.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ينوى صلاة قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل، ونام ولم يستيقظ قبل صلاة الفجر؛ فإن الله تعالى سيجزيه ثوابًا على نيته حتى وإن لم يصلِ.



واستشهد ممدوح، - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عنها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة».

ثم أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد اليها عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط ؟.

لتجيب دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

هل يجب استقبال القبلة عند قراءة الأذكار الصباحية؟.. سؤال يشغل ذهن كثير من الناس خاصة عند قراءة الأذكار الصباحية والمسائية، فـ هل يجب استقبال القبلة عند قراءة الأذكار الصباحية؟

وقراءة الأذكار في الصباح والمساء من الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا ينبغي أن يدعو مستقبلاً القبلة رافعاً يديه، حيث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة، ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس (رواه مسلم)، كما ينبغي أن يتضرع ويخشع في دعائه، وأن يدعو موقناً بالاجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء (رواه ابن حبان) .

ويستحب أن يفتتح الدعاء بذكر الله وبالصلاة على رسول الله والحمد والثناء ويختمه بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء، ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما يشاء (رواه أبو داوود).

زوجي كثير الحلف بالطلاق على كل شيئ ، فماذا أفعل ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق على كل شيء على زوجته؟": إن الطلاق أصلا شُرع من أجل حل عقدة النكاح، فالزواج عبارة عن رباط قوى فيحل هذا الربط بالطلاق.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق ليس للقسم أو اليمين ولا للإرهاب أو التهديد، بل هو للفصل بين الزوجين عند استحالة العشرة بينهما.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق خطأ، وفى نفس الوقت نقول للزوجة لا تلجئي الزوج إلى الحلف بالطلاق.

ونوه أن الكلام موجه للطرفين، فينبغي على الزوج ألا يحلف بالطلاق لأنه يكون من أجل الفصل بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، أما كثرة الحلف “عمال على بطال” فهذا خطأ وينبغي عدم فعله.

وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.