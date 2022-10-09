أخبار الفن| محمود حميدة يضحي بأسنانه.. سر خناقة إلهام شاهين ويسرا.. وحكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت، سر خناقة إلهام شاهين ويسرا، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، تحتفل اليوم الأحد 9 أكتوبر، الفنانة رانيا فريد شوقي ، بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972.

أقيم ماستر كلاس الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تختتم غدا.

وشهد الماستر كلاس حضورا كبيرا، حيث امتلأت القاعة عن أخرها وتم عرض فيلم قصير عن مسيرة محمود حميدة، الفنية ضمن أهم لقاءاته التليفزيونية وأعمالها الفنية وتعامله مع يوسف شاهين.

أقيم ماستر كلاس الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تختتم غدًا.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مواقف طريفة جمعتها مع يسرا ومحمود حميدة في فيلم دانتيلا بسبب مشاهد الكوميديا التى جمعت بينهم.

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وداعب هنيدي متابعيه بصورة له وعلق :" اللوك الجديد" حيث ظهر هنيدي في الصورة شبه الفنان بهاء سلطان.

حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "العنكبوت" بمهرجان القنوات الفضائية، حيث يستعد السقا لتسلم جائزته فى الحفل المقرر إقامته يوم السبت 22 أكتوبر الجارى، بأحد فنادق التجمع الخامس.

ويأتى حصد أحمد السقا لهذه الجائزة استمراراً للنجاحات التى يحقهها، بمشاركة ودعم من مدير أعماله محمد حسن الذى يشارك السقا فى كل نجاحاته.

كشف الفنان محمود حميدة عن مدى إمكانية تضحية الممثل بنفسة من أجل تقديم شخصية مثلما حدث معه فى فيلم جنة الشياطين حيث قام بخلع أسنانه من أجل تصوير الشخصية.

وأضاف محمود حميدة : يمكن أن يضحى الممثل إلى أقصى درجة ممكنه مما لا يعرضه إلى الموت وهو ما يفعله عدد من النجوم المحبين للمهنة وقد اقنعت المخرج أسامة فوزى بخلع اسناني لتقديم الشخصية.

نشرت الفنانة وفاء قمر صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد إعلان طلاقها من الفنان هيثم محمد، قبل ساعات.