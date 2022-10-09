عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمود حميدة يضحي بأسنانه.. سر خناقة إلهام شاهين ويسرا.. وحكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت، سر خناقة إلهام شاهين ويسرا، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، تحتفل اليوم الأحد 9 أكتوبر، الفنانة رانيا فريد شوقي ، بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972.

 

محمود حميدة : تعرضت لموقف صعب فى فيلم الباشا مع أحمد زكى

أقيم ماستر كلاس الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تختتم غدا.

وشهد الماستر كلاس حضورا كبيرا، حيث امتلأت القاعة عن أخرها وتم عرض فيلم قصير عن مسيرة محمود حميدة، الفنية ضمن أهم لقاءاته التليفزيونية وأعمالها الفنية وتعامله مع يوسف شاهين.

 

إلهام شاهين تكشف أسرار الخناقة مع «يسرا» من أجل «محمود حميدة» في دانتيلا|شاهد

أقيم ماستر كلاس الفنان محمود حميدة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تختتم غدًا.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مواقف طريفة جمعتها مع يسرا ومحمود حميدة في فيلم دانتيلا بسبب مشاهد الكوميديا التى جمعت بينهم.

 

اللوك الجديد.. هنيدي يداعب متابعيه في أحدث ظهور|شاهد

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وداعب هنيدي متابعيه بصورة له وعلق :" اللوك الجديد" حيث ظهر هنيدي في الصورة شبه الفنان بهاء سلطان.

 

عن فيلم العنكبوت.. أحمد السقا أفضل ممثل سينما بمهرجان القنوات الفضائية

حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "العنكبوت" بمهرجان القنوات الفضائية، حيث يستعد السقا لتسلم جائزته فى الحفل المقرر إقامته يوم السبت 22 أكتوبر الجارى، بأحد فنادق التجمع الخامس.

ويأتى حصد أحمد السقا لهذه الجائزة استمراراً للنجاحات التى يحقهها، بمشاركة ودعم من مدير أعماله محمد حسن الذى يشارك السقا فى كل نجاحاته.

 

محمود حميدة: ضحيت بأسناني فى فيلم جنة الشياطين

كشف الفنان محمود حميدة عن مدى إمكانية تضحية الممثل بنفسة من أجل تقديم شخصية مثلما حدث معه فى فيلم جنة الشياطين حيث قام بخلع أسنانه من أجل تصوير الشخصية.

وأضاف محمود حميدة : يمكن أن يضحى الممثل إلى أقصى درجة ممكنه مما لا يعرضه إلى الموت وهو ما يفعله عدد من النجوم المحبين للمهنة وقد اقنعت المخرج أسامة فوزى بخلع اسناني لتقديم الشخصية.

 

بأغنية حزينة.. وفاء قمر تودع هيثم محمد بعد طلاقهما

نشرت الفنانة وفاء قمر صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد إعلان طلاقها من الفنان هيثم محمد، قبل ساعات.

محمود حميدة فريد شوقي رانيا فريد شوقي إلهام شاهين يسرا هنيدي محمد هنيدي احمد السقا وفاء قمر هيثم محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

يا بنات الحلال.. صابر الرباعي ينتظر طرح أحدث كليباته الليلة

بأغنية حزينة.. وفاء قمر تودع هيثم محمد بعد طلاقهما

عن فيلم العنكبوت.. أحمد السقا أفضل ممثل سينما بمهرجان القنوات الفضائية

عيلة اتعمل لها بلوك.. جلسة عمل بين محمد صبحي ومصممة أزياء المسرحية

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. حكاية سعد نبيهة بأغنية العيد فرحة

نجوم العالم في مصر.. أنيل كابور أمام الأهرامات.. ويل سميث بجوار أبو الهول

في عيد ميلادها.. شاهد ابنة صفاء أبو السعود بعد ارتداء الحجاب

ترشيحاتنا

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

قطع إيد اللي يضرب ست.. تعليق أصغر نائبة بالبرلمان على عروس الإسماعيلية

مناورة وابتزاز .. كيف سيتعامل لبنان مع إسرائيل بعد تشغيل حقل كاريش؟

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 2022-2023

مقترح برلماني لمنع توريث شقق الإيجار القديم بعد وفاة الأب.. تفاصيل

جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

بـ فستان أنيق.. رانيا منصور بإطلالة جذابة على البحر|شاهد

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ