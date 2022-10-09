تمر معهد تكنولوجيا الأغذية يحصد جائزة أفضل منتج بمهرجان أسوان

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية عن فوز بعض الأساتذة والباحثين بجائزة أفضل منتج من التمور لهذا العام بمهرجان التمور بأسوان، وهم الدكتور وائل مصباح والدكتورة مها محفوظ والدكتور جمال الحديدي.

وأشار عرفات إلى أن هذا المنتج عبارة عن بار من البلح المدعم بالشوفان بنسب مختلفة أخر مدعم بالحمص بنسب مختلفة وهو شبيهه بحلوى المولد (الحمصية)

وتعد هذه الحلوى المصنعة من التمر سواء المدعمة بالشوفان أو الحمص ذو قيمة غذائية عالية نظرا لإحتوائها على معظم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم أثناء النمو.

وتستخدم كمصدر للطاقة وبناء الأنسجة والعضلات لجميع الفئات العمرية الصحية.

ويعد التمر مصدراً جيد للحديد والعديد من العناصر المعدنية الأخرى بالإضافة الى مضادات الأكسدة الطبيعية. كما يتم تعويض النقص فى البروتين وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 9 و بعض العناصر المعدنية الهامة والألياف الغذائية للتمر بإضافة الحمص أو الشوفان.

هذه الطريقة تساعد علي حفظ البلح أو التمر لمده تتراوح من ٦ الي ٩ شهور بدون فساد.