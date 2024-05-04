لو عندك عزومة .. طريقة عمل طاجن العكاوي بخطوات بسيطة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول العكاوى ، ولكن فى الحقيقة أغلب النساء ليست ماهرات فى إعدادها،

إليك طريقة عمل طاجن العكاوي بخطوات بسيطة للشيف مصطفى العمدة.

مكونات عمل طاجن العكاوي

500 غرام من لحم العجل المقطع إلى قطع صغيرة

2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

3 فصوص من الثوم المهروس

2 حبة طماطم متوسطة الحجم، مقشرة ومفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 كوب من الماء الساخن

قليل من البقدونس المفروم للتزيين

خطوات عمل طاجن العكاوي

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا وناعمًا.

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة دقيقة حتى ينتشر العطر.

أضيفي قطع اللحم إلى المقلاة وقلبيها حتى تتحول إلى اللون البني الذهبي.

أضيفي الطماطم المفرومة واستمري في التقليب لمدة دقيقة إضافية.

أضيفي الكركم، الكمون، الفلفل الأسود، والملح، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتمازج.

أضيفي الماء الساخن إلى المقلاة وقلبي المكونات.

أحضري طاجن زجاجي أو فخاري واسكبي المكونات فيه.

ضعي الطاجن في الفرن المُسخن مسبقًا واتركيه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى ينضج اللحم وتتجانس النكهات.

بعد الانتهاء من الطهي، قدمي طاجن العكاوي مزينًا بالبقدونس المفروم.

وهكذا، ستحصلين على طاجن العكاوي الشهي واللذيذ، قدميه ساخنًا إلى ضيوفك مع خبز عربي طازج واستمتعي بالطعم الرائع والمذاق المميز لهذا الطبق.