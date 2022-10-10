اتحاد المشروعات: نخدم 4.5 مليون مواطن

قال علي سعد، مدير عام الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن إصدار القانون الخاص بتكوين وتشكيل الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهم، حيث أن الاتحاد يمثل كافة مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر والمتمثلة في الجمعيات الأهلية، والتي تحصل على النصيب الأكبر من حيث العدد.

وأضاف «سعد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الاتحاد لديه 11 بنك يقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، «نخدم حاليا 4.5 مليون مواطن مصري».

واستطرد: «أحنا خدنا خطوات كويسة جدا ومتقدمة على مستوى العالم، ونطبق أفضل الممارسات في هذا المجال على مستوى العالم، والتوليفة الموجودة من مقدمي الخدمات فرضت نوع من أنواع الممارسة التي تصب في مصلحة العميل في النهاية، سواء بتنوع المؤسسات أو الجهات».

وأوضح أنه بالنسبة لمن يحصل على خدمات ومنتجات من مؤسسات التمويل يجب أن يكون لديه مشروع قائم قبل سنة على الأقل من حصوله على التمويل، «إحنا كده بنخرج خالص عن مفهوم الغارمات».