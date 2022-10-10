إنهاء إجراءات التعاقد لتمليك الوحدات السكنية ببئر العبد

استجاب مجلس مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، لطلب الأهالي بشأن إنهاء إجراءات التعاقد لتمليك الوحدات السكنية، حيث تقدم المواطنون بطلب تملك الشقق التي تم استلامها والإقامة فيها وذلك بتجهيز عقود التمليك النهائية.



وقد أخطر مجلس مدينة بئر العبد المنتفعين بالوحدات السكنية بضرورة الحضور إلى مقر المجلس لإتمام عملية التوقيع على العقود.



أسماء المنتفعين



وأعلن المجلس على صفحته الرسمية أسماء المنتفعين للحضور إلى ديوان مجلس المدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء الدور الثالث إدارة الاسكان، وذلك للتوقيع على العقود النهائية للوحدة السكنية.



وكان مجلس المدينة قد سلم عدد من المنتفعين وحدات إسكان اجتماعي باحياء المدينة بنظام التمليك.