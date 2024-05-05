تاجر يستعرض مأكولات الفسيخ في شم النسيم.. وأحمد موسى يعلق: شامم الريحة من على بعد

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة اليوم "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.



واستضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

استعرض محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، مأكولات الفسيخ في شم النسيم على المائدة، قائلا: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم".

أضاف: "مائدة الفسيخ تحتوي على بطارخ الرنجة المرملة، والتي بها نوعين؛ المرملة والناعمة، إضافة إلى سلطة الرنجة التي تحتوي على سلطة ألوان ورنجة وتوابل وفلفل ألوان، وأيضًا الملوحة والتي تحتوي على كمية كبيرة من الملح".

علق الإعلامي أحمد موسى مازحًا على رائحة الفسيخ الرائجة قائلاً: "أنا شامم الريحة من على بعد وأنا قاعد في الاستديو، ومدينة الإنتاج الإعلامي كلها شامة الريحة دلوقتي".

