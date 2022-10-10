الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين" إرسال دعم عسكري ومالي إضافي لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا موجة من الضربات الصاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفي بين الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الضربات الصاروخية والدعم الإضافي للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا لملخص المكالمة، شدد بوريل على أن استهداف المدنيين جريمة حرب محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه السياسي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا طالما لزم الأمر.

وغرد بوريل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد انتهاء المكالمة أن "الدعم من الاتحاد الأوروبي في طريقه".

وكتب في تغريدته "صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أنا أدينهم بأشد العبارات الممكنة ".