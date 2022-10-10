عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية

الضربات الصاروخية
الضربات الصاروخية على أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين" إرسال دعم عسكري ومالي إضافي لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا موجة من الضربات الصاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفي بين الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الضربات الصاروخية والدعم الإضافي للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا لملخص المكالمة، شدد بوريل على أن استهداف المدنيين جريمة حرب محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه السياسي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا طالما لزم الأمر.

وغرد بوريل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد انتهاء المكالمة أن "الدعم من الاتحاد الأوروبي في طريقه".

وكتب في تغريدته "صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين. أنا أدينهم بأشد العبارات الممكنة ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع مجموعة من المطورين والمستثمرين مقترحات تطوير السياحة

بسبب ارتباطه بالمخابرات الروسية.. ألمانيا تعتزم إقالة مسئول أمني بارز

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

طارق الشناوي عن اتهام روائي بالإساءة لـ أحمد زكي: ما كتبه حقيقة.. فيديو

ركود مدمر .. خبير دولى يدق ناقوس الخطر بسبب أخطاء أمريكا الاقتصادية

بـ 430 ألف جنيه .. مواصفات هوندا سيتي موديل 2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

باللون الأخضر.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بدون أدوية: طرق لتقليل آثار مرض السكري

بعد وفاة طالبة.. طرق إسعاف المصاب بهبوط الدورة الدموية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ