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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تداول فيديو لبوتين يتحدث عن قتل القذافي.. ونشطاء: هل يتكرر نفس المصير؟

فيديو لبوتين يتحدث
فيديو لبوتين يتحدث قتل القذافي.. ونشطاء: هل يلقى نفس المصير؟

وسط توتر متزايد بين روسيا والغرب، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للرئيس فلاديمير بوتين يتحدث خلاله عن مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تكهنات بأن زعيم الكرملين قد يلقى نفس المصير.

وخلال المقطع المتداول، كان بوتين يتسائل "من أعطى حلف الناتو الحق لقتل معمر القذافي؟".

وكان بوتين أعرب في عام 2011، عن شعوره بالاشمئزاز من الصور التي عُرضت للحظات الأخيرة من حياة معمر القذافي، وجثمانه بعد موته.

وتداول النشطاء على "تويتر" حديث بوتين بشكل واسع، حيث قال أحد المغردين "وصفوا القذافي بالجنون وقتلوه.. والآن يصفون بوتين بالجنون.. حيلة لتشويه سمعة العدو".

 

وانقسم المغردون حول التصريحات، بين داعم لبوتين، وآخرون يدعون "الناتو" للتدخل بعد الضربات الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف.

وعادت التصريحات للواجهة مرة أخرى اليوم، بعد إطلاق موسكو أكثر من 80 صاورخا على المدن الأوكرانية صباح الاثنين.

واعتبرت التقارير الغربية الضربات الروسية "انتقامية" بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار الذي وقع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم كان "هجوما إرهابيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك ضحايا وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا الاثنين، متهما روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي شهدتها البلاد صباح اليوم، إلى 11 قتيلا و64 مصابا حتى الآن.

يشار إلى أنه عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، قارنت تقارير غربية بين شخصيتي فلاديمير بوتين ومعمر القذافي.

وذكر تقرير سابق نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك قواسم مشرتكة كثيرة بين الزعيمين، واصفة بوتين بأنه متهور ومستبد، زاعمة أن الرئيس الروسي "مريض عقلي" منفصلا عن الواقع، وسيكون لهذا عواقب وخيمة على روسيا.

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