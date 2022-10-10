تداول فيديو لبوتين يتحدث عن قتل القذافي.. ونشطاء: هل يتكرر نفس المصير؟

وسط توتر متزايد بين روسيا والغرب، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للرئيس فلاديمير بوتين يتحدث خلاله عن مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسط تكهنات بأن زعيم الكرملين قد يلقى نفس المصير.

وخلال المقطع المتداول، كان بوتين يتسائل "من أعطى حلف الناتو الحق لقتل معمر القذافي؟".

وكان بوتين أعرب في عام 2011، عن شعوره بالاشمئزاز من الصور التي عُرضت للحظات الأخيرة من حياة معمر القذافي، وجثمانه بعد موته.

Old video that shows Russian President Vladimir Putin angrily questioning and condemning North Atlantic Treaty Organisation (NATO) for invading Libya and killing its leader Muammar Gadhafi has emerged.

"Who gave NATO the right to kill Muammar Muhammad Gaddafi ? "

🇺🇸 pic.twitter.com/1mXNt8aTlA — Haukes78 (@haukes78) October 10, 2022

وتداول النشطاء على "تويتر" حديث بوتين بشكل واسع، حيث قال أحد المغردين "وصفوا القذافي بالجنون وقتلوه.. والآن يصفون بوتين بالجنون.. حيلة لتشويه سمعة العدو".

Old video that shows Russian President Vladimir Putin angrily questioning and condemning NATO for invading Libya and killing its leader Muammar Gadhafi has emerged.



"Who gave NATO the right to kill Muammar Muhammad Gaddafi#Putin #UkraineRussianWar #LibyaReview #Syriya pic.twitter.com/4FzlI73qc1 — Talha Ch (@Talhaofficial01) October 10, 2022

Remember when they caught Gaddafi and they shoved a knife in his ass... Do you think Putin will get the same, or worse? — ModernBirdFPV (@ModernBirdFPV) October 10, 2022

وانقسم المغردون حول التصريحات، بين داعم لبوتين، وآخرون يدعون "الناتو" للتدخل بعد الضربات الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف.

I’m old enough to remember when Muammar Gaddafi was killed for just threatening civilians,Putin has gone way past this. — Broke Alex Jones (@AlexJonesIZDone) October 10, 2022

وعادت التصريحات للواجهة مرة أخرى اليوم، بعد إطلاق موسكو أكثر من 80 صاورخا على المدن الأوكرانية صباح الاثنين.

"Who gave NATO the right to kill Muammar Muhammad Gaddafi ? " ~ Vladimir Vladimirovich Putin, President of Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/qXptfDezKK — African Hub (@AfricanHub_) October 10, 2022

واعتبرت التقارير الغربية الضربات الروسية "انتقامية" بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار الذي وقع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم كان "هجوما إرهابيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك ضحايا وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا الاثنين، متهما روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي شهدتها البلاد صباح اليوم، إلى 11 قتيلا و64 مصابا حتى الآن.

يشار إلى أنه عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، قارنت تقارير غربية بين شخصيتي فلاديمير بوتين ومعمر القذافي.

وذكر تقرير سابق نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك قواسم مشرتكة كثيرة بين الزعيمين، واصفة بوتين بأنه متهور ومستبد، زاعمة أن الرئيس الروسي "مريض عقلي" منفصلا عن الواقع، وسيكون لهذا عواقب وخيمة على روسيا.