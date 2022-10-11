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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سماع الشهود في قضية اقتحام شرطة أطفيح .. اليوم

صدى البلد

تواصل  الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح. 

أحكام مشددة 

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

اقتحام مركز شرطة أطفيح اطفيح محكمة الجنايات محكمة طرة

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