الجيل يرحب بعلنية جلسات المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن العد التنازلي لموعد انعقاد جلسات الحوار الوطني قد بدأ بالفعل بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني الذى حدد فيه يوم السبت المقبل آخر موعد لتلقى أسماء المشاركين بجلسات الحوار الوطنى فى اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة وذلك من جميع الجهات شاملا القضايا التى يطلبون مناقشتها.

ورحب الشهابى بإعلان مجلس الأمناء علنية جلسات المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنها ستنعقد بواقع ثلاث أيام في الأسبوع بحد أدنى على التوازي ... بواقع يوم لجلسات المحور الاقتصادي بلجانه الفرعية، وآخر لجلسات المحور السياسي بلجانه الفرعية ، يليه جلسات المحور المجتمعي للجامع الفرعية من ذات الأسبوع .مع ترك الباب مفتوحا لزيادة عدد جلسات المحور الواحد الى 5 جلسات في اليوم المخصص لكل محور أو استكماله باليوم التالي له بحسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين، وظروف وسائل الإعلام والصحافة لنقل الجلسات وتغطيها.

وتساءل رئيس حزب الجيل طالما وضعنا هذا الجدول الزمني الدقيق فلماذا لم نحدد موعد انعقاد المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية المنبثقة عنها وخاصة أن مجلس الأمناء قد حدد يوم السبت المقبل كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة ؟!!



ودعا الشهابى إلى بدء مناقشات المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية الاسبوع المقبل أن شاء الله أن كان فى العمر بقية .