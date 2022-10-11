الرئاسة الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للأقصى يؤدي إلى تفجر الأوضاع

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار اقتحام المُستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، في تصريحات صحفية، إن استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد لن نسمح به إطلاقًا.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.

وحيّا أبو ردينة، أبناء القدس المرابطين في المسجد الأقصى، ودعاهم لمواصلة الرباط فيه لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية وتداعياته، والمتمثل في استمرار اقتحام المدن وقتل المواطنين والأطفال، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.