فيريرا يعقد جلسه مع زيزو بمران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي، جلسة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، وذلك على هامش التدريبات التي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة بجانب أمور خطتية أخرى استعدادا للفترة المقبلة، كما قام بتحفيزة لمواصلة تقديم الأفضل.

وفي نفس السياق حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الموضوع لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق، وذلك خلال جلسة معه على هامش التدريبات، وذلك في ظل الإصابة العضلية التي يعاني منها.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.