مريم مصطفى: انتقالي للزمالك ليس من أجل المال.. وأريد اللعب براحة نفسية

أكدت مريم مصطفى، لاعبة منتخب الطائرة للسيدات ولاعبة الأهلي السابقة، أن انتقالها للعب في صفوف نادي الزمالك لم يكن من أجل المال.

وقالت مريم مصطفى، خلال لقاءٍ مع الإعلامي هاني حتحوت، لبرنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "انتقالي للزمالك لم يكن من أجل المال.. أنا أريد أن ألعب وأنا مرتاحة نفسيًا".

وأضافت: "شغالين لمدة 5 شهور في السوشيال ميديا شتائم فيا ووالدتي وخوض في الأعراض"، مستنكرة: "كيف ألعب براحة نفسية بعد ذلك".

وذكرت مريم مصطفى أن مواقع التواصل الاجتماعي وقناة الأهلي عاكفة منذ الصباح على الهجوم الضاري عليها.

وتحدثت مريم مصطفى عن أن كل ما يتردد في قناة الأهلي "خطأ في خطأ"، وهاجمت ما قاله الإعلامي إسلام الشاطر عنها، مؤكدةً أن كل ما قاله لا أساس له من الصحة، حسب رأيها.

وقالت مريم مصطفى عن ىسبب عدم رغبتها في استكمال مسيرتها مع الأهلي، قالت: "حمدي الصافي (مدرب فريق الطائرة للسيدات بالأهلي) كان يردد لي أن والدتي تسعى للإطاحة به وأن تأتي بمدرب آخر للنادي الأهلي".

مريم مصطفى والأهلي

وأشارت إلى أنها طلبت سابقًا بالرحيل من النادي الأهلي على سبيل الإعارة بسبب تعنت مدرب الفريق (حمدي الصافي) ضدها.

وقالت: "تنازلت عن سنة كاملة في عقدي مع الأهلي من أجل الرحيل حتى ارتاح نفسيًا".