بخطوات سهلة .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

تُعد المكرونة الفرنسية من أصناف الأكلات غير التقليدية التى يمكن كسر روتين السفرة بها بل وتقديمها فى العزومات.

نقدّم لكم طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سلطة المكرونة الفرنسية

ذرة صفراء

خس

طماطم

جبنة شيدر

خيار

مكرونة

زيتون شرائح

مايونيز

زيت زيتون

ليمون

خل

طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

* نضع الزيت فى بولة كبيرة ثم نضيف الخل وليمونة وملح وفلفل أسود ومايونيز ونقطع الخضروات مكعبات

* نُضيف الزيتون والذرة الصفراء على الخليط السابق وبعد ذلك المكرونة المسلوقة والصوص ونقلبهم

* في طبق التقديم افردي أوراق الخس ثم ضعي خليط المكرونة وابشري عليها الجبنة وقدمي سلطة المكرونة الفرنسية كالمطاعم.