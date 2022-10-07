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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

إزاى تتغدى بـ 10
إزاى تتغدى بـ 10 جنيه

يصعب في الوقت الحالى تناول وجبة غداء بتكلفة 10 جنيه خاصة إذا كانت كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار.

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ويضطر الكثير من الأشخاص لدفع الكثير من المال للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل عن 25 جنيها وقد تصل لـ 40 و50 جنيها، لذا أصبح من الضروري معرفة طرق تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات رخيصة يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

 

ونقدّم لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة متنوعة لأفكار عدة أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

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ويعد الأرز بالخضار من الأكلات الاقتصادية سهلة التحضير  وشكلها الجذاب وفى نفس الوقت يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط

ونقدم لكم طريقة أرز بالخضار بتكلفة لا تزيد على 10 جنيه للفردين وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لعدد كبير من الأشخاص يمكن أن تكون تكلفتها أقل من 10 جنيه للفرد.

ارز بالبطاطس والجزر
ارز بالبطاطس والجزر


مكونات غداء رخيص 

كوب أرز 

طماطم 

بصلة 

حبة جزر

حبة بطاطس صغيرة 


طريقة عمل غداء رخيص

  • في حلة بها سمنة أو زيت شوحى الأرز حتى يصبح لونه أصفر فاتح جدا أضيفي البصل المفروم والملح واستمري فى التقليب
  • أضيفي الجزر والبطاطس وقلبيهم قيلا ثم ضيفي الطماطم المفرومة وقلبي جيدا حتى تتسبك ثم أضيفي الماء وعند اكتمال النضج ضعى الأرز فى قالب أو اطبق واقلبيه على الوجه الأخر ويقدم وبالهنا والشفا
10 جنيه ارتفاع الأسعار موقع صدى البلد إزاي تتغدى بـ 10 جنيه إزاي تتغدى وجبات رخيصة طريقة عمل غداء رخيص غداء رخيص

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