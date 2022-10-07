إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

يصعب في الوقت الحالى تناول وجبة غداء بتكلفة 10 جنيه خاصة إذا كانت كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار.



ويضطر الكثير من الأشخاص لدفع الكثير من المال للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل عن 25 جنيها وقد تصل لـ 40 و50 جنيها، لذا أصبح من الضروري معرفة طرق تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات رخيصة يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونقدّم لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة متنوعة لأفكار عدة أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

ويعد الأرز بالخضار من الأكلات الاقتصادية سهلة التحضير وشكلها الجذاب وفى نفس الوقت يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط

ونقدم لكم طريقة أرز بالخضار بتكلفة لا تزيد على 10 جنيه للفردين وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لعدد كبير من الأشخاص يمكن أن تكون تكلفتها أقل من 10 جنيه للفرد.

ارز بالبطاطس والجزر



مكونات غداء رخيص

كوب أرز

طماطم

بصلة

حبة جزر

حبة بطاطس صغيرة



طريقة عمل غداء رخيص