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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. العاصمة الإدارية تستضيف البطولة الدولية للسباحة البارالمبية

صدى البلد

نجحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي في الحصول علي موافقة اللجنة البارالمبية الدولية لاستضافة مصر لبطولة مصر الدولية المفتوحة للسباحة البارالمبية للمسافات القصيرة والتي ستقام فعالياتها على الحمام الأولمبي المغطي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 22 حتي 30 نوفمبر القادم ، علي أن تكون إقامة الوفود المشاركة بأحد فنادق مصر الجديدة.

واعتمدت اللجنة البارالمبية الدولية في موقعها الرسمي برنامج البطولة لجميع الاعاقات الحركية والذهنية والمكفوفين والشلل الدماغي علي أن يقام التصنيف الطبي لسباحي البطولة أيام 23 ، 24 ، 25 نوفمبر وتبدأ منافسات البطولة خلال الفترة من 26 حتي 29 نوفمبر ، في جميع  سباقات المسافات القصيرة وتشمل 50 ، 100 ، 150 ، 200 ، 400 متر رجال وسيدات لجميع الاعمار السنية مما يقارب من تنفيذ اكثر من 280 سباقاً.

ويأتي تنظيم هذه البطولة في إطار سياسة اللجنة البارالمبية المصرية لوضع مصر علي الخريطة الرياضية العالمية  البارالمبية ، وأيضا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من سباحي مصر لتصنيفهم طبيا بشكل دقيق ورسمى من خبراء التصنيف الدولي ، ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 600 سباح وسباحة من مختلف دول العالم، لما لهذه البطولة من أهمية كونها احدي اهم البطولات القارية والتي لم تنظم منذ عدة سنوات.

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