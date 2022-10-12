4 دول جديدة تتقدم بأوراق ترشحها لتنظيم بطولة أوروبا 2025 لكرة القدم للسيدات

ذكرت قناة "فرانس إنفو تي" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء أن السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا قدمت أوراق ترشحها رسميًا لتنظيم بطولة أوروبا لعام 2025 لكرة القدم للسيدات والتي ينافس فيها 16 فريقا؛ لتضاف إلى فرنسا التي قدمت ترشحها في فبراير الماضي فضلًا عن بولندا وسويسرا وأوكرانيا.

يُذكر أن الموعد النهائي للتقدم بعروض استضافة هذا الحدث في 12 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تختار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) العرض الفائز في 25 يناير 2023.

يشار إلى أن النسخة الحالية من بطولة أوروبا للسيدات التي كانت مقررة في الأصل عام 2021 ولكن تم تأجيلها لمدة 12 شهرًا بسبب جائحة كوفيد-19، أقيمت في إنجلترا في شهر يوليو الماضي.