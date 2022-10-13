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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيل مدهشة عشان النت يكمل معاك لآخر الشهر

حيل مدهشة عشان النت
حيل مدهشة عشان النت يكمل معاك لآخر الشهر

لا زالت هناك العديد من الشكاوى من استخدام باقات الإنترنت المنزلي، رغم إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بحيث لا تتعدى 72 ساعة،  وحدد الجهاز في وقت سابق هذا العام 6 نصائح للمستخدمين للتمتع بخدمة مرضية للإنترنت المنزلي سنوضحهم إذا كنت لا تعرفهم أو ربما نسيتهم.

 

كيفية الحفاظ على باقة الإنترنت 


1- حساب عدد الأفراد وعدد الأجهزة التي يتم استخدامها داخل المنزلي، ونوعية المحتوى الذي تهتم به على الإنترنت، مما يساعدك على اختيار الباقة الأنسب.

2- حدد احتياجاتك ونمط استهلاكك لتختار الباقة المناسبة.

3- تأكد من إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات على التليفونات الذكية وأي أجهزة متصلة بالإنترنت.

4- ضع في اعتبارك أن المنصات التي تقوم ببث فيديوهات لأفلام أو مسلسلات أو أي مواد أخرى مثل فيس بوك، يوتيوب، نتفليكس وغيرها، أو منصات الألعاب على الإنترنت والمواقع والبرامج التي تقدم خدمات البث المباشر مثل زووم وسكايب، والتي تستهلك الكثير من حجم الباقة المتعاقد عليها.

5- عند تشغيل فيديو اختار درجة الوضوح (جودة الصورة) للفيديو بما يناسب باقتك.

6- اضبط الإعداد الخاصة بتطبيقات المحادثة على التليفونات الذكية للتحكم في التحميل والتشغيل التلقائي للفيديوهات وأي وسائط متعددة.

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جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما وجه الجهاز الشركات بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.

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