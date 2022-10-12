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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقامة سارية .. معلومات مهمة من مجلس الوزراء عن كيفية استيراد سيارة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مسموح لأي مواطن مصري مقيم في الخارج أن يقوم باستيراد سيارة من الخارج وتكون معفاة من الضرائب.

 

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وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يشترط ان يكون للمواطن المصري بالخارج له إقامة سارية وحساب مصرفي مفتوح في البلد التي يستقدم منها المواطن السيارة قبل 3 أشهر من تطبيق القانون".

وتابع نادر سعد:" مازلنا  أمام مشروع قانون سوف يذهب إلى مجلس النواب لإقراره ونامل ان يتم هذا الامر خلال شهر من الان".

ولفت نادر سعد :"  يمكن ان يستقدم أي مصري مقيم في الخارج سيارة له او أي فرد من أسرته".

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