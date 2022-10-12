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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت إنجي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، وبدون مكياج، وكتبت" رجعوني تاني تايلاند".

يذكر ان كشفت الفنانة إنجي وجدان عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها " ط لعت روحى " ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني.

وأكدت إنجي وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحي؛ أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

 

 

 

 

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