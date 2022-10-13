تفعيل المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار المثمرة بمدينة الحسنة

كلف المحاسب سعد خليل بغدادى ، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظ شمال سيناء، محمد أحمد المغربي ، سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة، بمتابعة عملية رى الأشجار التى تم زراعتها على جانبي الطرق بمدينة الحسنة وكذلك عملية تقويم وتقليم الأشجار للحفاظ عليها من التلف في إطار متابعة رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتفعيل المبادرة الرئاسية بزراعة ١٠٠مليون شجرة ،والتى تهدف إلى تحسين البيئة وتغير المناخ .

حيث تم تفعيل المبادرة الرئاسية بمدينة الحسنة خلال الشهر الماضي بزراعة مجموعة من الأشجار المختلفة والمتنوعة الشوارع الرئيسية بمدينة ومنها أشجار للزينة وأخرى المثمرة خاصة اشجار الزيتون .

تنقية الهواء

وذلك بهدف إضفاء طابع جمالى للمدينة واحدات نقله حضارية للمدينة ، ومساهمة فى تنقية الهواء وتقليل الأضرار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية المؤثرة على صحة الإنسان

وناشد أهالي مدينة الحسنة، بضرورة الحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها لتحقيق الغرض من زراعتها والاستفادة منها وجارى تشجير باقى شوارع المدينة