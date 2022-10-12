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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء : مجالات التنمية متاحة امام منظمات العمل الأهلي |صور

الكشف الطبي على المرضى
الكشف الطبي على المرضى بمستشفى العريش العام

دعا الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  جميع المؤسسات والهيئات الى الدخول في كافة مجالات التنمية بشمال سيناء.

وأعلن المحافظ  أثناء استقباله لوفد مؤسسة القبائل العربية والقافلة المرافقة لها،  أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات للمساهمة في التنمية بسيناء خاصة بالشيخ زويد وغيرها من المناطق .. حيث يتكلف حفر بئر المياه للزراعة حوالى 70 ألف جنيها على عمق من 60 – 70 مترا فقط ، ويكفى البئر الواحد لزراعة 20 فدانا.


وأشار المحافظ  الى أن القافلة الطبية المرافقة لوفد مؤسسة القبائل العربية والتى تعمل حاليا بالمستشفى العام بالعريش ستؤدى الى تقليل قائمة الانتظار بالمستشفى.

 حضر اللقاء محمد حسن درغام مسئول اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القبائل العربية ، الدكتور صلاح سلام أمين عام مؤسسة القبائل العربية ، الدكتور محمد الشربينى أستاذ الأورام بطب طنطا والمسئول عن القافلة الطبية ، والدكتور محمد شعبان من مكتب الدكتور رئيس الوزراء المرافق للوفد ، دينا مصطفى أمينة المرأة بمؤسسة القبائل العربية ، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير )


ومن جانبه .. أشار محمد حسن درغام مسئول اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القبائل العربية الى تقديم 10 آلاف شجرة زيتون و 4000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين ، ونوه الى أن الهدف هو زراعة 100 مليون شجرة زيتون بشمال سيناء .. حيث يتم البدء بزراعة 10 ملايين شجرة زيتون خلال عامين.


ودعا الى ضرورة عمل الدعاية اللازمة والترويج عالميا لزيت الزيتون الخاص بشمال سيناء ، وأنه على جميع المؤسسات والجهات العمل على زراعة الزيتون والخوخ السيناوى .. الى جانب تشجيع زراعة الأعشاب والنباتات العطرية مثل المرمرية .


وأعلن الدكتور محمد شعبان من مكتب الدكتور رئيس الوزراء المرافق للوفد أن القافلة وغيرها من المساعدات المقدمة من مؤسسة القبائل العربية هو بداية جهد المؤسسة في سيناء ، وأن هناك وعد باستمرار جهودها في مجال خدمة وتنمية سيناء.


وأضاف الدكتور محمد الشربينى أستاذ الأورام بطب طنطا والمسئول عن القافلة الطبية المرافقة للوفد أن القافلة الطبية تحمل معها أدوية قيمتها 100 ألف جنيها لتوزيعها مجانا على المرضى بعد اجراء الكشف عليهم .

صناع الخير


وأشار هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير الى أن صناع الخير تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة " عنيك في عنينا " .. حيث تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبى وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة ومن خلال أحدث الأجهزة الطبية ، وكذلك تشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدا لاجرائها قريبا أيضاً ، وأن القوافل تشهد استمرار التوعية بطرق الوقاية من أمراض القدم السكرى ضمن مبادرة " قدم صحيح " لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر .


وأكد الدكتور صلاح سلام أمين عام مؤسسة القبائل العربية على أن هذا هو بداية جهد مؤسسة القبائل العربية ، وأنه في المرات القادمة سيتم الاهتمام بكل أبناء شمال سيناء خاصة الشباب .
كما حضر اللقاء كل من : النائب رمضان سرحان عضو مجلس النواب ، على غيط مدير عام التضامن بشمال سيناء ، وسعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى سابقا .

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تنفيذ مشروعات كهرباء في شمال سيناء بتكلفة 244 مليون جنيه

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سيناء مجالات التنمية مفتوحة منظمات

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