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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ مشروعات كهرباء في شمال سيناء بتكلفة 244 مليون جنيه

مشروعات الكهرباء
مشروعات الكهرباء بقري شمال سيناء

أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، أنه تم إقامة مشروعات فى قطاع الكهرباء خلال الفترة  من 2014 حتى 2022 بتكلفة بلغت 244.684 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروعات أسهمت فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية والمناطق النائية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى سيناء.
 

وشملت المشروعات ، إنارة الطريق الدولى من قرية الميدان غرب العريش حتى بئر العبد بطول 58 كيلومترا فى الاتجاهين بتكلفة 61.79 مليون جنيه،.

 

تجمعات  المحافظة 


كما تم توصيل التيار الكهربائى لمدن وتجمعات محافظة شمال سيناء بتكلفة 182.894 مليون جنيه.
مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات خلال خطة العام المالى الجارى بتكلفة 48.950 مليون جنيه.

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