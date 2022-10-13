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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان برلين السينمائي يعلن عن موعد انعقاد دورته الـ73

مهرجان برلين السينمائي
مهرجان برلين السينمائي

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن موعد انعقاد دورته المقبلة التي تحمل الرقم 73، ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة الألمانية المهرجان في الفترة من 16 إلى 26 فبراير المقبل 2023.

وكان المهرجان قد أصدر بيانا في مارس الماضي يدين فيه الحرب في أوكرانيا، وأعلن تضامنه الكامل مع الشعب الأوكراني.
 

وجاء في البيان: "تسبب الغزو الروسي والهجمات على أهداف مدنية في كارثة إنسانية وحقوقية في أوكرانيا، إننا نتعاطف مع الضحايا والسكان الذين يعانون، والملايين الذين فروا من أوكرانيا".

ويشمل المهرجان خلال دورته المقبلة عديد الأنشطة في سوق الأفلام الأوروبية من 16 إلى 22 فبراير المقبل، وسوق الإنتاج المشترك في الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية الأولى.

مهرجان برلين اقتصر حظره خلال دورته الماضية على حظر الأفلام الروسية في نسخته القادمة، لكنه سيمنع المندوبين الروس والوفود الرسمية من حضور الفعاليات أسوة بما أعلنه مهرجان فينيسيا وكان من قبل.


وقال منظمو مهرجان برلين في بيان لهم، بأنه لا يمكن استبعاد صناع الأفلام أو العاملين في مجال الثقافة من المشاركة في برلينالة على أساس جنسيتهم أو عزلهم.

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وكان منح مهرجان برلين في دورته الماضية، جائزة الدب الذهبي لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، وهو يروى بطريقة ناعمة وعميقة قصة عائلة مزارعين أربكت الحداثة حياتها. وأهدت المخرجة التي استعانت في فيلمها بممثلين غير محترفين الجائزة إلى "الناس الذين يزرعون الأرض"، مشددة على أهمية الزراعة للمجتمع.
 

وفازت بجائزة الدب الفضي الممثلة الألمانية، تركية الأصل، ملتم كابتان عن دورها فى فيلم "رابى كورناز ضد جورج دبليو بوش"، كما نالت كاتبة سيناريو الفيلم، ليلى شتيلر، جائزة الدب الفضي.

 

وحصدت الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضي لأحسن إخراج عن فيلمها "أفيك آمور إيه اشارنمون (بمحبة وتصميم)" بطولة جوليت بينوش. 
 

أما جائزة لجنة التحكيم الكبرى فذهبت لقصة فيلم "فيلم الروائية" للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانج-سو، وتدور قصة الفيلم عن كاتبة تقابل أناسا مختلفين على مدار اليوم.

 

مهرجان فينيسيا مهرجان برلين جائزة الدب الذهبي

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