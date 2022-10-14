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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. الأمير ويليام يمارس الملاكمة في هذه المناسبة

الامير ويليام
الامير ويليام

وضع الأمير البريطاني ويليام زوجاً من قفازات الملاكمة وأظهر مهاراته القتالية في زيارته لجمعية خيرية رياضية تدعمها مؤسسته الخاصة.
 

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تدرب ويليام على الملاكمة خلال زيارته إلى «كوتش كور»، وهي منظمة تدريبية مقرها في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية بلندن، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

خلال زيارة بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء المؤسسة الخيرية، قال أمير ويلز إن الرياضة توفر «الأمل والتواصل والفرصة».

وتحدث الأمير في خطابه عن «الإنجازات المذهلة» للمنظمة التي تدرب المدربين الذين سيعملون بعد ذلك في مجتمعاتهم.

وأظهر الأمير مهاراته أمام غابرييل ريد (18 عاماً)، وجوشوا جونز (21 عاماً)، اللذين أمضيا شهرين في دورات «كوتش كور»، وتناوبا على إعطاء ويليام بعض التعليمات الأساسية.

وشاهدت ريد، من بورنموث، ويليام وهو يسدد الضربات المختلطة. قالت: «لقد تعلم بسرعة كبيرة، وقال إنه زاول الملاكمة من قبل... لم يكن عليّ أن أعلمه الكثير. لن أنسى هذه التجربة، لقد كانت جنونية».

وأضاف جونز: «لقد قمت للتو بمراجعة أساسيات الملاكمة معه. لقد أريته ضربة بالكوع والضربة الخلفية وكيفية رمي ضربة واحدة - واتخاذ وضعية الدفاع». وتابع: «لقد استمتع بها، قال إنه فعلها قليلاً من قبل، لكنه تعرض لإصابة طفيفة في المفصل، لذا لن يتعامل معها في أي وقت قريب».

وقال ويليام في خطابه: «تتمتع الرياضة بطريقة رائعة لتوفير الأمل والتواصل والفرصة، وعندما أُنشئ (كوتش كور) قبل الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعوقين في عام 2012، تم تصميمها لاستخدام هذه القوة للمساعدة في تغيير حياة الشباب».

وأضاف: «ومنذ ذلك الحين، تم دعم أكثر من 750 شاباً من خلال البرنامج، حيث تم تقديم 600 ألف جلسة رياضية لثمانية ملايين مشارك. فخور جداً بكل التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه».

وأوضح الأمير: «نواجه جميعاً حواجز وتحديات في الحياة، ويمكن أن تتطلب في بعض الأحيان شجاعة لا تصدق للتغلب عليها... لم تواجهوا هذه المشكلات فحسب، بل أثرتم بشكل إيجابي على حياة الآخرين وألهمتم الكثيرين».

الأمير البريطاني ويليام الملاكمة جمعية خيرية القتالية

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