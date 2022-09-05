ماتش ملاكمة بين محمد لطفي وعمرو الليثي على الهواء.. فيديو

حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

وقام محمد لطفي، بتعليم الإعلامي عمرو الليثي كيفية ممارسة رياضة الملاكمة على الهواء، وأديا مباراة ملاكمة على الهواء.

وقال محمد لطفي: "أول من مارس رياضة الملاكمة هم المصريين القدماء، ووقفة الملاكم تشعر أنها وقفة فرعوني".

علاقتي بـ أحمد زكي

وتابع محمد لطفي: "الفنان الراحل أحمد زكي رجل عظيم ملوش مثيل، وكان فنان عبقري".

وأكمل محمد لطفي: "كان عندي رهبة في أول مرة وقفت فيها أمام أحمد زكي أثناء التمثيل معه، ولما نشتغل كان بيقولي تقمص الشخصية بشكل كامل، وجمعتني ذكريات جميلة معه".