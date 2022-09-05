محمد لطفي: أحمد زكي ممثل عبقري ملوش مثيل

حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".
وقال محمد لطفي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، :" اتعلمت من أمي كل حاجة حلوة واتعلمت منها أكون طيب وحنين وملتزم".
وأضاف محمد لطفي:" والدي كان بطل من أبطال حرب 73، وكنت ببوس ايده كل يوم، ووالدي كان بطل ومقاتل وحصل على نجمة سيناء".
أحمد زكي
وتابع محمد لطفي:" الفنان الراحل احمد زكي رجل عظيم ملوش مثيل، وكان فنان عبقري ".
وأكمل محمد لطفي:" كان عندي رهبة في أول مرة وقفت فيها امام احمد زكي أثناء التمثيل معه، ولما نشتغل كان بيقولي تقمص الشخصية بشكل كامل، وجمعتني ذكريات جميلة معه".