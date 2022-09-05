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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد لطفي: أحمد زكي ممثل عبقري ملوش مثيل

محمد لطفي
محمد لطفي

حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

 

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 وقال محمد لطفي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، :" اتعلمت من أمي كل حاجة حلوة واتعلمت منها أكون طيب وحنين وملتزم".

 

 وأضاف محمد لطفي:"  والدي كان بطل من أبطال حرب 73، وكنت ببوس ايده كل يوم، ووالدي كان بطل ومقاتل وحصل على نجمة سيناء".

أحمد زكي 

وتابع محمد لطفي:"  الفنان الراحل احمد زكي رجل عظيم ملوش مثيل، وكان فنان عبقري ".

 

 وأكمل  محمد لطفي:" كان عندي  رهبة في أول مرة وقفت فيها امام احمد زكي  أثناء التمثيل معه،  ولما نشتغل كان بيقولي تقمص الشخصية بشكل كامل، وجمعتني ذكريات جميلة معه".

محمد لطفي أحمد زكي عمرو الليثي اخبار الفن اخبار التوك شو

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