تجار الخردة مسكوا في بعض.. إصابة مسن خلال مشاجرة بسوهاج

أصيب تاجر خردة بجرح بالجبهة وسحجات بالظهر، على أيدي تاجري خردة، في مشاجرة نشبت بينهما؛ إثر وجود خلافات مالية قائمة فيما بينهم على بيع الخردة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (خليفه. ع. ن- 65 سنة- تاجر خردة- ويقيم بناحية المدمر دائرة المركز)، مصاب بجرح رضي بالجبهة وسحجات بالظهر.

وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال نجله المدعو (عبده. خ. ع. ن- 20 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، إتهم كل من:" أحمد. ج. ع- 32 سنة- تاجر خردة، عبد الرحمن. م. ع. م- 41 سنة- تاجر خردة- ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي على والده بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات مالية بينهم على بيع الخردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.