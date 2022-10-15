في يومها العالمي .. حقائق صادمة حول غسل اليدين

يحتفل العالم يوم 15 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لغسل اليدين، حيث يعد الحفاظ على نظافة اليدين من أهم الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتجنب الإصابة بالمرض، ونشر الجراثيم للآخرين.

وتنتشر العديد من الأمراض والحالات المرضية عن طريق عدم غسل اليدين بالصابون والماء الجاري النظيف.



كيف تنتقل الجراثيم إلى الأيدي وتجعل الأشخاص يمرضون



يعتبر البراز (البراز) من الأشخاص أو الحيوانات مصدرًا مهمًا للجراثيم مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية O157 والنوروفيروس التي تسبب الإسهال ، ويمكن أن تنشر بعض التهابات الجهاز التنفسي مثل الفيروس الغدي ومرض اليد والقدم والفم.

ويمكن أن تنتقل هذه الأنواع من الجراثيم إلى اليدين بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات ، ولكن أيضًا بطرق أقل وضوحًا ، مثل بعد التعامل مع اللحوم النيئة التي تحتوي على كميات غير مرئية من براز الحيوانات عليها، يمكن أن يحتوي جرام واحد من براز الإنسان - وهو وزن مشبك ورق - على تريليون جراثيم. ويمكن أيضًا أن تنتقل الجراثيم إلى الأيدي إذا لمس الأشخاص أي شيء به جراثيم بسبب سعال شخص ما أو لمسه بواسطة بعض الأشياء الملوثة الأخرى، عندما تصطدم هذه الجراثيم باليدين ولا يتم غسلها ، يمكن أن تنتقل من شخص لآخر وتصيب الأشخاص بالمرض.

غسل اليدين يمنع الأمراض وانتشار العدوى للآخرين

غسل اليدين بالصابون يزيل الجراثيم من اليدين، يساعد هذا في منع العدوى للأسباب التالية:

-كثيرًا ما يلمس الأشخاص عيونهم وأنفهم وفمهم دون أن يدركوا ذلك، يمكن أن تدخل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم وتسبب لنا المرض.

-يمكن أن تنتقل الجراثيم من الأيدي غير المغسولة إلى الأطعمة والمشروبات أثناء تحضيرها أو استهلاكها، يمكن للجراثيم أن تتكاثر في بعض أنواع الأطعمة أو المشروبات ، في ظل ظروف معينة ، وتصيب الأشخاص بالمرض.

-يمكن أن تنتقل الجراثيم من الأيدي غير المغسولة إلى أشياء أخرى ، مثل الدرابزين أو أسطح الطاولات أو الألعاب ، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أيدي شخص آخر.

-لذلك فإن إزالة الجراثيم من خلال غسل اليدين يساعد على منع الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وقد يساعد أيضًا في منع التهابات الجلد والعين.

تعليم الأشخاص حول غسل اليدين يساعدهم ويساعد مجتمعاتهم على البقاء بصحة جيدة، تعليم غسل اليدين في المجتمع:

يقلل من عدد المصابين بالإسهال بنسبة 23-40٪

يقلل من أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بنسبة 58٪

يقلل من أمراض الجهاز التنفسي ، مثل نزلات البرد ، في عموم السكان بنسبة 16-21٪

يقلل التغيب عن العمل بسبب أمراض الجهاز الهضمي لدى أطفال المدارس بنسبة 29-57٪

عدم غسل اليدين يؤذي الأطفال حول العالم

يموت حوالي 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب أمراض الإسهال والالتهاب الرئوي ، وهما أكبر قاتلين للأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم.

يمكن لغسل اليدين بالصابون أن يحمي حوالي 1 من كل 3 أطفال صغار يصابون بالإسهال وما يقرب من طفل واحد من كل 5 أطفال يعانون من التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

على الرغم من أن الأشخاص في جميع أنحاء العالم ينظفون أيديهم بالماء ، إلا أن القليل منهم يستخدمون الصابون لغسل أيديهم، غسل اليدين بالصابون يزيل الجراثيم بشكل أكثر فاعلية.

يمكن أن يساعد تعليم غسل اليدين والحصول على الصابون في المدارس في تحسين الحضور.

قد يساعد غسل اليدين الجيد في وقت مبكر من الحياة على تحسين نمو الطفل في بعض الظروف.

المعدلات العالمية المقدرة لغسل اليدين بعد استخدام المرحاض هي فقط 19٪.

يساعد غسل اليدين في مكافحة ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية

يقلل منع المرض من كمية المضادات الحيوية التي يستخدمها الأشخاص ومن احتمالية تطور مقاومة المضادات الحيوية، ويمكن لغسل اليدين أن يمنع حوالي 30٪ من الأمراض المرتبطة بالإسهال ونحو 20٪ من التهابات الجهاز التنفسي (مثل نزلات البرد)، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية - العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لغسل اليدين أيضًا أن يمنع الأشخاص من الإصابة بالجراثيم المقاومة بالفعل للمضادات الحيوية والتي يصعب علاجها.