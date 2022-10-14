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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

اليوم العالمي للبيض
اليوم العالمي للبيض

يحتفل العالم يوم 14 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للبيض، وهو من الأطعمة الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها جسم الأنسان.

على الرغم من أن البيض يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية إلا أنه له بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها حتى لا تؤثر على الصحة بالسلب.

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مخاطر البيض 


يأتي تناول البيض مصحوبًا ببعض المخاطر الصحية:

البكتيريا: يمكن أن يحتوي البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا على بكتيريا يمكن أن تدخل من خلال مسام القشرة، في الولايات المتحدة ، تخضع جميع البيض المصنف من وزارة الزراعة الأمريكية لشطف مطهر قبل البيع.

الحساسية: يعاني بعض الأشخاص من حساسية أو حساسية تجاه البيض، قد يعاني الشخص المصاب بالحساسية من رد فعل يهدد حياته من ملامسته للبيض أو منتجاته.

من المهم للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أن يتذكروا أن المخبوزات تحتوي غالبًا على بعض البيض ، ربما على شكل مسحوق، تحقق من قوائم المكونات بعناية.

 يحتاج الشخص المصاب بالحساسية أيضًا إلى ملاحظة ما إذا كان المنتج مصنوعًا في منشأة تستخدم البيض ، حيث يمكن أن تؤدي الكميات النزرة إلى ردود فعل شديدة لدى بعض الأشخاص.

مخاطر البيض

تجنب مخاطر البيض 


البسترة: في الولايات المتحدة ، يخضع البيض للبسترة ، والتي تتضمن تسخينها بسرعة وإبقائها في درجة حرارة عالية لفترة من الوقت لقتل أي بكتيريا السالمونيلا.

الشراء والاستخدام: لا تشتري بيضًا به قشر متشقق أو تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته.

التخزين: احفظي البيض في الثلاجة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يمكن للبيض أن يتعرق في درجة حرارة الغرفة ، مما يسهل على البكتيريا دخول القشرة والنمو.

الطهي: يُطهى البيض جيدًا حتى يتماسك الصفار ويصبح البياض معتمًا.
 

المصدر: medicalnewstoday

اليوم العالمي للبيض
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