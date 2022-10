نشاط يومي يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

10/14/2022 10:03:49 AM

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 10:03 ص 10/14/2022 10:03:49 AM

وجدت دراسة جديدة أن السير 8200 خطوة يوميًا يمكن أن يحميك من الأمراض المزمنة ، كما يساعد في تقليل مخاطرالسمنة وتوقف التنفس أثناء النوم وارتجاع الحمض المعدي المريئي واضطراب الاكتئاب الشديد.

استخدمت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Journal ، بيانات السجلات الصحية الإلكترونية من برنامج All of Us للأبحاث ، وهي مبادرة لتجميع المعلومات المتعلقة بالصحة من الدراسات الاستقصائية والأجهزة القابلة للارتداء في مليون أمريكي أو أكثر، قام الباحثون بفحص عدد الخطوات التي تم التقاطها من أكثر من 6000 جهاز من أجهزة Fitbit الخاصة بالمشاركين الذين ارتدوا أجهزة التتبع على الأقل 10 ساعات في اليوم ووافقوا على وصول الباحثين إلى السجلات الصحية. ووجدوا أن المشاركين ساروا بين 6866.8 و 9826.8 خطوة في اليوم على مدى متوسط أربع سنوات.

وجد الباحثون أنه كلما زاد عدد الخطوات التي اتخذها الأشخاص مع مرور الوقت ، قل احتمال إصابتهم بالسمنة وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض الجزر المعدي المريئي واضطراب الاكتئاب الشديد.

لكن ما كان مفاجئًا حقًا هو أنهم وجدوا أن السير حوالي 8200 خطوة يوميًا يقي من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

لم يجد العلماء أي انخفاض إضافي في مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بعد المشي حوالي 8000 إلى 9000 خطوة ، لكن تعداد الخطوات الأعلى أضاف حماية إضافية ضد المشكلات الصحية الأخرى ، مثل الارتجاع المعدي المريئي وتوقف التنفس أثناء النوم واضطراب الاكتئاب الشديد. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن أولئك الذين تم تصنيفهم حاليًا على أنهم يعانون من زيادة الوزن والذين زادوا خطواتهم من 6000 إلى 11000 خطوة يوميًا ، تمكنوا من تقليل خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 64٪.

كانت الدراسة تحتوي على بعض القيود ، بما في ذلك أن المشاركين كانوا 73٪ من النساء ، و 84٪ من البيض ، و 71٪ من الأشخاص الحاصلين على شهادة جامعية. قد لا تتنبأ هذه الخصائص الديموغرافية بدقة بعدد الخطوات المثالي للجميع وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمجموعة أكثر تنوعًا.

تعكس هذه الدراسة الجديدة الأبحاث الحالية التي وجدت أن المشي يمكن أن يكون له بعض الفوائد الصحية الكبيرة. وجدت الأبحاث الحديثة أن المشي لمدة دقيقتين بعد الوجبات لديه القدرة على المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. تم ربط المشي أيضًا بجلب السعادة وخفض مستويات التوتر. تشمل الفوائد الأخرى للمشي يوميًا خفض ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي وزيادة طول العمر وتعزيز قوة الدماغ وحتى تخفيف آلام المفاصل.

لكن يتفق العديد من الخبراء على أن عدد الخطوات التي تتخذها لا تقل أهمية عن الحركة في كل يوم. توصي إرشادات النشاط البدني الحالية البالغين بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة ويومين من نشاط تقوية العضلات كل أسبوع.

"عد الخطوات مفيد لأنه يمكنك مراقبة نفسك كل يوم ، ولكن إذا كان عدد الخطوات هو المحرك الأساسي لك ، فقد لا تحقق المكاسب التي كنت تتوقعها" ، هذا ما قاله أنتوني جيه وول ، كبير مديري تطوير الأعمال العالمية في المجلس الأمريكي في تمرين (ACE) ومدرب شخصي معتمد أخبر الوقاية سابقًا. "ما هو فعال هو تكرار نشاطك وشدته ومدته. التركيز على الخطوات مفيد للصحة العامة ، لكنه غير ذي صلة إذا كنت تتجول ببطء في المتحف طوال اليوم ".

باختصار ، نحن نعلم أن ارتداء حذاء المشي والذهاب في نزهة له بعض الامتيازات الصحية الجادة ، لذلك إذا كان وضع عدد من الخطوات اليومية في الاعتبار يساعدك في الحصول على بعض الحركة ، فنحن جميعًا نؤيد ذلك، ولكن بشكل عام ، يعد الدخول في الحركة يوميًا أمرًا أساسيًا للصحة العامة.

