نشرة المرأة والصحة.. جوارب تعالج دوالي الساقين وأعراض مبكرة لسرطان الدم عند الأطفال

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يحذر البعض من تناول الكثير من الطعام فقد يكون لها أثر سلبي علي الصحة

وقد يعد الموز من الفاكهة التي يكثر من تناولها ولمعرفة ما يحدث عندما تأكل موزتين في اليوم

الموز غني بالسكر ويجب على البعض (مثل مرضى السكر) توخي الحذر عند تناوله. إذا كنت تمارس الرياضة وتتناول أطعمة صحية في الغالب ، فيمكنك توقع حدوث ما يلي إذا بدأت في تناول حبتين من الموز في اليوم .

قال الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس أن كبسولة المعدة المبرمجة تتميز بكثير من المميزات وهناك خمس مميزات أساسية تتميز بها حيث أن كبسولة تكميم المعدة لا تحتاج إلى تخدير، ولا تستخدم في تركيبها أي مناظير أو أدوات جراحية، ولا يوجد إقامة للمريض داخل المستشفى ومن أهم مميزاتها زيادة الاحساس بالشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام.

صرح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية طب قصر العيني، أن هناك عوامل كثيرة تزيد من خطر الإصابة بالدوالي منها العمر فالتقدم في العمر يزيد من خطر الإصابة بمرض الدوالي، حيث إن ليونة ومرونة الأوردة تتأثر مع التقدم بالسن، كما أن الصمامات المسئولة عن تدفق الدم عكس الجاذبية تتأثر وتصبح أضعف مع مرور السن مما يُظهر الدوالي بلون أزرق لافتقارها للدم.

يعد سرطان الدم اكثر الامراض شيوعا عند الاطفال لذلك قد يحتاج الكثير معرفة بعض المعلومات عن المرض وابرزها الاعراض والعلامات