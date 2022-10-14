أبرزها الصداع.. أعراض مبكرة لسرطان الدم عند الأطفال

يعد سرطان الدم اكثر الامراض شيوعا عند الاطفال لذلك قد يحتاج الكثير معرفة بعض المعلومات عن المرض وابرزها الاعراض والعلامات

علامات وأعراض سرطان الدم عند الأطفال؟

لا يظهر على معظم الأطفال أي أعراض أو علامات غير شائعة أثناء إصابتهم بسرطان الدم .

هذا مرض مرتبط بالمناعة وتشمل الأعراض كل ما يعاني منه أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

الإرهاق المفرط : إذا كان طفلك يشعر بالتعب طوال الوقت ، أو غير قادر على بذل مجهود بدني أثناء اللعب مع أطفال آخرين ، فقد يكون ذلك علامة على أن جهاز المناعة تعرض للهجوم أو يتعرض لهجوم. لاحظ أن الطفل لا يمكنه فعل أي شيء لممارسة جسده وسيظل يشعر بالضعف. هذا تعب غير مبرر ويجب فحصه.



النزيف أو الكدمات : يكبر الأطفال وهم يعانون من جميع أنواع الإصابات - الإصابات الصغيرة التي تتلاشى في غضون أيام قليلة وبعض الإصابات الخطيرة التي تتطلب انتباه الطبيب. ومع ذلك ، إذا وجدت أن طفلك ينزف في كل مرة يصطدم فيه بشيء ما أو يقوم برحلات أثناء اللعب مع أطفال آخرين ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكبر.



العدوى والحمى : هذا عرض شائع في جميع أنواع السرطانات لدى الأطفال والبالغين. إذا كنت تعاني من الحمى باستمرار وتشعر بالقلق من عدم وجود شيء يجعل طفلك يشعر بالتحسن ، فقد حان الوقت للبحث عن المزيد من الاختبارات.

يجب فحص الالتهابات والحمى المنتظمة التي لا يتم علاجها من خلال الأدوية الشائعة وزيارات متعددة للطبيب على الفور.



ضيق التنفس أو السعال : ما لم يكن لدى طفلك أي مشاكل متعلقة بالرئة ، فلا ينبغي أن يعاني من سعال غير مبرر أو ضيق في التنفس.



إذا كان مجهود الجسم يجعل طفلك يفقد أنفاسه ، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء المزيد من الاختبارات واستبعاد خطر الإصابة بسرطان الدم.

هناك أعراض أخرى غير شائعة ولكن يمكن أن يعاني منها طفل يقاوم سرطان الدم.

وتشمل هذه مشاكل اللثة ، والطفح الجلدي على الجسم ، وفقدان الوزن بشكل مستمر ، وتورم في أي جزء من الجسم الذي يستمر في العودة ، وآلام المفاصل ، والنوبات ، والصداع غير المبرر ، والقيء المنتظم.



إن اتباع أسلوب حياة جيد والتخطيط لجدول زمني صحي لطفلك هو الأولوية القصوى لأي والد اليوم ، خاصة في الأوقات الحساسة بعد COVID.