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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون عمليات.. كبسولة تكميم المعدة للتخلص من الوزن الزائد

صدى البلد

قال الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس أن كبسولة المعدة المبرمجة تتميز بكثير من المميزات وهناك خمس مميزات أساسية تتميز بها حيث أن كبسولة تكميم المعدة لا تحتاج إلى تخدير، ولا تستخدم في تركيبها أي مناظير أو أدوات جراحية، ولا يوجد إقامة للمريض داخل المستشفى ومن أهم مميزاتها زيادة الاحساس بالشبع بعد تناول كميات قليلة من الطعام. 


وقال الدكتور محمد الفولى، من ضمن المميزات الأساسية لكبسولة تكميم المعدة إنقاص الوزن على المدى البعيد مما يساعد على التخلص من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وصعوبة الحركة وضيق التنفس عند النوم، وتناسب كبسولة المعدة الأشخاص الذين لا يتعدى وزنهم الزائد 10 إلى 15 كجم، وهي مناسبة أيضًا للأطفال أو كبار السن ممن لا تناسبهم التدخلات الجراحية. 


وتابع الدكتور محمد الفولى، تساعد كبسولة تكميم المعدة على التخلص من حوالي 15 إلى 20 كجم من الوزن خلال 4 أشهر فقط، ويمكن ملاحظة الفرق في الوزن تدريجيًا بدايةً من الثلاثة أشهر الأولى بعد تركيب الكبسولة. 


وأضاف الدكتور محمد الفولى، في الغالب لا توجد تعليمات غذائية قاسية أو حرمان بعد تركيب كبسولة المعدة، وللتخلص من أقصى قدر من الوزن الزائد عليك بالمتابعة مع أخصائي التغذية لإرشادك إلى نظام غذائي صحي ومتوازن من أجل الحفاظ على نتائج الكبسولة وتجنب إعادة اكتساب الوزن مجددًا. 


وأكد الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس، يختلف بالون المعدة عن الكبسولة المبرمجة، حيث أن بالون المعدة هو بالون المعدة مصنوع من السيليكون مملوء بالهواء ويشغل حيزًا من المعدة، ويحفز الإحساس بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، وبالون المعدة يحتاج إلى استخدام المنظار من أجل تركيبه، بينما كبسولة تكميم المعدة لا تحتاج إلى ذلك، فالمريض يقوم ببلعها مع كوب من الماء.


وأشار الفولى يتم تركيب بالون المعدة تحت تأثير التخدير الكلي على عكس كبسولة تكميم المعدة التي لا تحتاج إلى تخدير، ومدة بقاء البالون في المعدة ما بين 6-12 شهر، أما كبسولة المعدة فتبقى 4 أشهر فقط.

كبسولة المعدة المبرمجة كبسولة تكميم المعدة الكبسولة المعدة تكميم المعدة

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