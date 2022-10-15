انتفاضة برلمانية ضد عدم قيام لجان المراقبة بالتفتيش على الصيدليات.. نشوى الشريف: صرف روشتات وأدوية بشكل خاطئ ينجم عنه حالات وفاة.. دعاء عريبي: منع إعطاء الحقن بها ضروري

نواب البرلمان يتقدمون بطلبات إحاطة عن غياب مراقبة الصيدليات

نشوى الشريف تتقدم طلب إحاطة بشأن عدم قيام لجان التفتيش ومتابعة الصيدليات بدورها

دعاء عريبي تتقدم بسؤال برلماني حول اهتمام الدولة بمنظومة الصحة

لا يتوقف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تأدية الأدوار الوطنية المنوطة بهم، بكافة الاشكال، وذلك عبر الاشتباك بالقضايا الشائكة التي تحتاج لإعادة النظر، مستخدمين بذلك أدواتهم الرقابية بشكل مكثف لتسليط الضوء على المشكلة ومن ثم حلها.

وفي هذا السياق انتشرت الأيام القليلة الماضية عدد من حالات الوفاة التي نجمت عن إهمال الرقابة والتفتيش ومتابعة الصيدليات وهو ما تسبب في صرف روشتات وأدوية بشكل خاطئ نجم عنه في النهاية كوارث أدت إلى فقدان الأرواح، الأمر الذي دفع عدد من نواب التنسيقية للتدخل من أجل الوقوف على المشكلة .

طلب إحاطة بشأن عدم قيام لجان التفتيش ومتابعة الصيدليات بدورها

وتقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بطلب إحاطة موجه الى السيد رئيس الوزراء بشأن اللجان المنوط بها التفتيش و الرقابة ومتابعة الصيدليات.

وقالت الشريف أننا نتابع عن كثب ما يواجه المواطنين من مشكلات بسبب عدم تواجد دكتور صيدلي مسؤول عن الصيدلية و وجود اشخاص غير مؤهلين للعمل في الصيدليات فليسوا صيادلة ، مما ترتب عليه حدوث حالات وفاه نتيجة لعدم الاهتمام بعمل اختبار الحساسية للمريض لبعض أدوية الحساسية و التي من شأنها ان تسبب حالات الوفاة و صرف العلاج اجتهاديا دون الرجوع للطبيب المعالج و بدون روشته علاجيه .

وتابعت نائبة التنسيقة نشوى الشريف أن هذا الأمر يشعرنا أن لجان التفتيش لا تقوم بدورها ، الامر الذي حتم علينا التدخل من منطلق القيام بدورنا الرقابي كنواب للشعب .

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة والحفاظ على صحه المواطنين .



وأوضحت عريبي أنه في ضوء حدوث العديد من الوقائع التي قد تصل إلي الوفاه نتيجة قيام بعض الصيدليات بإعطاء بعض حقن المضاد الحيوي دون إجراء اختبار للحساسية وكذا إعطاء بدائل للأدوية دون الرجوع الي الطبيب المعالج مما يتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية وفي ضوء ذلك فما هي الإجراءات والضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للرقابة والإشراف علي صرف الأدوية والمستحضرات والعقاقير الطبية وأيضا التأكد من أن من يعملوا بالصيدليات حاصلين علي الإجازة أو الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة من عدمه وأيضا التأكد من عدم قيام الصيدليات بإعطاء الحقن بداخلها وهل يتم وضع تعليمات كتابيه تفيد ذلك داخل الصيدليات أم لا .



وأوضحت نائبة التنسيقة دعاء عريبي أن هناك بعض أنواع الحقن تحتاج إلي مستشفيات مجهزة لأخذها حتي يمكن إسعاف المريض سريعا في حالة ظهور أي أعراض للحساسية من العقار متسائلة ما هي الإجراءات المتبعة للرقابة على عدم صرف بدائل للأدوية والعقاقير المدونة بروشتات العلاج إلا بعد الرجوع الي الطبيب المعالج.