من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على نظيره الاتحاد المنستيري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية مقابل لا شيء، في مجموع المباراتين، في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل رسمياً إلى دور المجموعات.

وكتب كولر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مرفقاً صورة قائلاً: “شكراً لدعمكم من كافة انحاء العالم و للجماهير في الاستاد و في البيوت”.

وتابع: “شكراً لفريقي و كل اعضاء الجهاز”.

واختتم: “من الآن تركيز كامل على المباراة القادمة”.