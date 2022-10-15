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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد : تحذيرات من ارتفاع المخلفات الإلكترونية عالميا إلى 74 مليون طن

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئة إنه عندما يتم دفن المخلفات والنفايات الصلبة الخاصة بالأجهزة الإلكترونية مثل التليفزيون والهاتف وغيرها من الأجهزة فإنها لا تتحلل في التربة ولكن تتسرب إلي المياه الجوفية وإلى أي مياه سطحية أخري وتقوم بتلوث التربة والمياه.

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وأضاف "سرحان" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحرق تلك النفايات الإلكترونية ولكنهم لا يعلمون أن تلك العملية ضارة جدا ومسرطنة لأن الدخان الذي ينبعث من تلك النفايات يكون به اضرار كثيرة.

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة أن هناك تحذيرات من ارتفاع المخلفات الإلكترونية بالعالم إلى ٧٤ مليون طن بحلول ٢٠٣٠.

البيئة تلوث استاذ اقتصاد النفايات المياه الجوفية الأجهزة الإلكترونية

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