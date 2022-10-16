القومى للإعاقة: توزيع عصي بيضاء على المكفوفين بالتعاون مع التضامن

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة تحت شعار "أصحاب العصا البيضاء"، يهدف لدعم ذوى الهمم من المكفوفين ونشر الوعى بحقوقهم.

وأضافت "كريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصرى” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المجلس يعزز بدوره حقوق ذوى الإعاقة واندماجهم بالمجتمع، لافتة إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب العصا البيضاء يخص الإعاقة البصرية وضعاف البصر، وإبراز الوعى المجتمعى بشأن هذه الفئات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الفعالية تضمنت توزيع عدد من العصي البيضاء بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والاحتفال بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية لتوعية المجتمع المدنى بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة وتقديم جميع التيسيرات لهم.