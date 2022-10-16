عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومى للإعاقة: توزيع عصي بيضاء على المكفوفين بالتعاون مع التضامن

ذوى الهمم
ذوى الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة تحت شعار "أصحاب العصا البيضاء"، يهدف لدعم ذوى الهمم من المكفوفين ونشر الوعى بحقوقهم.

وأضافت "كريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصرى” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن المجلس يعزز بدوره حقوق ذوى الإعاقة واندماجهم بالمجتمع، لافتة إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب العصا البيضاء يخص الإعاقة البصرية وضعاف البصر، وإبراز الوعى المجتمعى بشأن هذه الفئات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الفعالية تضمنت توزيع عدد من العصي البيضاء بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والاحتفال بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية لتوعية المجتمع المدنى بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة وتقديم جميع التيسيرات لهم.

أخبار ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الانسان ذوي الإعاقة المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مأساة بالإسكندرية.. تأنيب الضمير يقود شاب للقفز من السادس بعد التسبب في موت أخيه

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

بعد ارتفاع الدواجن.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

هل لله 99 اسما فقط وحكم إطلاق "الدايم" على الشركات؟.. الإفتاء تجيب

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع البرازيلي جيوفاني سانتانا

شرف للنادي.. أمير مرتضى منصور يعلق على تجديد عقد فيريرا

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى 500500 للأورام 

خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

أمير مرتضى منصور: تعديل عقود عبد المجيد ونيمار.. ونرفض التسويات مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

فيديو

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ