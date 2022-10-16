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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاء سرحان: مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعاون المجتمع الدولي |فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أن أزمة التغيرات المناخية تتطلب تعاون المجتمع الدولي؛ لكي تتمكن دول العالم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

مساهمة الدول الإفريقية في الانبعاثات الكربونية

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وقال “سرحان”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدول الإفريقية والعديد من الدول النامية، سوف تتحمل الكثير من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالرغم إن مساهمتها في الانبعاثات الكربونية قليلة.

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة، قائلاً "إن مؤتمر COP 27، ينعقد في ظروف صعبة للغاية، لأننا في فترة التعافي ما بعد COVID 19 ، و بالتالي ينعقد في ظل تحديات صعبة".

علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة التغيرات المناخية المجتمع الدولي الانبعاثات الكربونية

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