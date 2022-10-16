علاء سرحان: مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعاون المجتمع الدولي |فيديو

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أن أزمة التغيرات المناخية تتطلب تعاون المجتمع الدولي؛ لكي تتمكن دول العالم من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

مساهمة الدول الإفريقية في الانبعاثات الكربونية

وقال “سرحان”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدول الإفريقية والعديد من الدول النامية، سوف تتحمل الكثير من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالرغم إن مساهمتها في الانبعاثات الكربونية قليلة.

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة، قائلاً "إن مؤتمر COP 27، ينعقد في ظروف صعبة للغاية، لأننا في فترة التعافي ما بعد COVID 19 ، و بالتالي ينعقد في ظل تحديات صعبة".