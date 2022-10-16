أستاذ تغيرات مناخية: أمريكا والصين مسئولتان عن 40% من انبعاثات الكربون| فيديو

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية ، أن إفريقيا من أكثر الدول المتضررة من التغييرات المناخية، مضيفاً أن هناك 11 دولة فقط مسئولة عن 65% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و 135 دولة مسئولة عن 35% من انبعاثات الكربون.

أمريكا والصين أكثر الدول المسببة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون

وقال "سمعان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الولايات المتحدة الأمريكية و الصين مسئولتان عن 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و إفريقيا مسئولة عن 4%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن مصر تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6%.

وأضاف أستاذ التغيرات المناخية، أنه تم طرح عدد من المبادرات، التي سوف يتم طرحها في مؤتمر المناخ، وذلك في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في السنغال، لافتاً إلى أنه من أهم هذه المبادرات، مبادرة لحصول إفريقيا على الدعم العادل، و مبادرة عن نظم الإصدار المبكر للحفاظ على المياه، و مبادرة لتوفير فرص عمل خضراء للمرأة.