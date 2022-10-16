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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يفوز على هيلاس فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

فاز فريق ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي ميلان ميجيل فيلوسو، لاعب فيرونا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، وساندرو تونالي في الدقيقة 81، فيما سجل هدف فيرونا؛ كوراي جونتر في الدقيقة 19.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وفاز نابولي على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات ذات الجولة.

وسجل أهداف نابولي خوان خيسوس وهيرفينج لوزانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول و49 و69، فيما سجل هدفي بولونيا جوشوا زيكريزي وموسى بارو في الدقيقتين 41 و51.

ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أتالانتا أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد بولونيا عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

ميلان هيلاس فيرونا الدوري الفرنسي تونالي نابولي

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